Del altar al calabozo: la Policía desmantela a un grupo neonazi en Madrid tras la boda de su líder, el Ratilla

Miembros de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. CARMELA QUEIJEIRO

La escena parecía la de una boda convencional: una iglesia abarrotada de invitados, el tradicional lanzamiento de arroz y un convite posterior en una finca a las afueras de Madrid. Pero no era un enlace cualquiera. El novio, conocido en los ambientes ultras como el Ratilla, es el cabecilla de Suburbios Firm, un grupo neonazi surgido como escisión del Frente Atlético. Lo que debía ser el inicio de su luna de miel se convirtió en el final de su libertad: apenas 48 horas después de sellar el matrimonio, la Policía Nacional desplegó una operación que ha llevado a la detención de al menos 14 de sus integrantes por tráfico de drogas y asociación ilícita, según El Mundo.

La investigación, dirigida por la Comisaría General de Información, llevaba meses en marcha. Los agentes eligieron el fin de semana del enlace como momento idóneo para asestar un golpe definitivo a la organización. El propio Ratilla fue arrestado junto a su esposa cuando se disponía a viajar al aeropuerto para iniciar su luna de miel. Los detenidos permanecen desde entonces en los calabozos de Canillas y está previsto que vayan compareciendo ante la autoridad judicial en Madrid.

El pasado sábado, la parroquia de San Esteban Protomártir, en Fuenlabrada, acogió el enlace. Decenas de invitados acudieron engalanados al templo, donde no faltaron gestos de exaltación ultra. Según publica el diario El Mundo, a la salida, varios asistentes encendieron bengalas en honor al que consideran su capitán. Las redes sociales se llenaron de imágenes de la jornada: algunos invitados posaron ocultando sus rostros con emoticonos de Adolf Hitler, figura especialmente venerada en el grupo, y no faltaron símbolos propios del Tercer Reich. El propio Ratilla exhibe tatuada en la mano izquierda la calavera de las SS.

El grupo Suburbios Firm nació tras una escisión interna del Frente Atlético, con quienes rompieron por tensiones relacionadas con la cultura hooligan y, sobre todo, por la deriva delictiva de la facción. Su máximo dirigente, El Ratilla —apodado así por su físico menudo—, fue expulsado del Frente Atlético por su extrema violencia