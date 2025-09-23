El juez acelera para llevar a juicio a Koldo, Ábalos y Aldama por las mascarillas
MADRID / COLPISA
El instructor del Supremo divide en dos la causa y deja en una pieza separada la «incipiente» investigación sobre los presuntos amaños de obra pública en Transportes, que afecta a Cerdán23 sep 2025 . Actualizado a las 17:11 h.
La dimensión del caso Koldo desborda al juez instructor del Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente, ante la envergadura que está tomando la trama que supuestamente dirigía Santos Cerdán -y en la