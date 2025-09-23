El juez acelera para llevar a juicio a Koldo, Ábalos y Aldama por las mascarillas

Melchor Saiz-Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

Fotografía que forma parte del sumario en la que aparecen José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, en una visita oficial a México en diciembre del 2018, con el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat
El instructor del Supremo divide en dos la causa y deja en una pieza separada la «incipiente» investigación sobre los presuntos amaños de obra pública en Transportes, que afecta a Cerdán

23 sep 2025 . Actualizado a las 17:11 h.

La dimensión del caso Koldo desborda al juez instructor del Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente, ante la envergadura que está tomando la trama que supuestamente dirigía Santos Cerdán -y en la

