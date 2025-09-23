Almeida cree que Sánchez y su esposa deberían ser llamados como «expertos» en la tramitación de la nueva ley sobre prostitución

El alcalde de Madrid, atendiendo a los medios de comunicación. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes en Barajas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, deberían ser llamados cuando se tramite en el Congreso la ley relativa a la prostitución «porque no parece que haya expertos mucho más cualificados en este país para hablar de ese tema».

Preguntado también por el piso en el que reside la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el hecho de que a su pareja se le haya abierto juicio oral por un presunto fraude fiscal así como supuesta pertenencia a grupo criminal, Almeida ha contestado que «la única certeza es que el presidente del Gobierno residía en una casa pagada con cargo a un prostíbulo».

En cambio, ha calificado de «bulo que se ha puesto en marcha que la presidenta de la Comunidad de Madrid reside en un ático de esas características y pagado con dinero fraudulento». «De eso no tenemos ninguna prueba», ha continuado.

«De lo que sí tenemos es la certeza de que el presidente del Gobierno ha vivido en una casa pagada con cargo a un prostíbulo y que su mujer ejercía como contable de un prostíbulo. ¿Qué consecuencias debe tener eso? Que cada uno lo analice pero cuando se tramite la ley antiprostitución en el Congreso de los Diputados quizás a quien debieran llamar es a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez porque no parece que haya expertos mucho más cualificados en este país para hablar de ese tema que aquella que era contable de un prostíbulo y que aquel que es partícipe a título lucrativo de ese prostíbulo o prostíbulos, que parece que no sólo era uno», ha manifestado.

Defensa de Ayuso

El político se ha preguntado por qué la «sanchosfera» sólo se interesa por la situación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuando hay «cientos» de casos iguales. Al popular le resulta «difícil hablar de una persona privada en un caso en el que se tendría que ver cuántos procedimientos judiciales respecto de este tipo de infracciones hay en España».

«¿Cuántos hay? Y sin embargo, el 'sanchismo' ha decidido que únicamente se hable de este, sin ningún tipo de relación ni con la Comunidad de Madrid, ni con las funciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid», ha condenado el regidor.

Víctimas de violencia machista «abandonadas»

Él, en cambio, ha puesto el foco en la necesidad de «hablar de las mujeres maltratadas que han sufrido auténtico terror como consecuencia del fallo en el sistema de pulseras antimaltrato, de todas aquellas mujeres que se han sentido abandonadas y que han tenido que ver cómo sus agresores se podían acercar impunamente o han visto rebajadas sus condenas o no se ha podido probar el delito de acercamiento».

«Entiendo que la 'sanchosfera' y el 'sanchismo' hayan decidido por decreto que de esas mujeres no se habla, que no van a dar ninguna explicación, que el 'Gobierno más feminista de la historia' es el que ha conseguido desproteger a las mujeres como en ninguna otra época reciente en España desde el punto de vista normativo», ha cargado Almeida.

El alcalde se ha comprometido a no distraerse «ni con las cortinas de humo, ni con los fuegos artificiales, ni entrar en los debates artificiales que se quieren plantear desde el sanchismo y sus terminales».

«Lo que le pase a un particular lo tendrá que decir el juez correspondiente, como en tantísimos procedimientos que de estas características hay en España, pero desde luego lo que le pase a las mujeres yo creo que nos ocupa a todos», ha argumentado.

Martínez-Almeida ha condenado a un Gobierno que «ha licitado un contrato mal diseñado que ha dado lugar a que no se haya podido condenar a determinados agresores», todo ello firmado por un Ejecutivo «cobarde» que sólo habla de «una pequeña investigación, expresión literal de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o que Pedro Sánchez prefiera estar en Nueva York que en España dando explicaciones».

«A mí con estos temas ya no me van a distraer más porque esto será un procedimiento que se tendrá que decidir y en todo caso es uno más de los cientos de procedimientos judiciales de estas características que hay en España, que no tiene ninguna relación ni con la Comunidad de Madrid ni con las funciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid», ha zanjado.