El alcalde de Torremejía, condenado por agresión a dos vecinos

Cedida

El juzgado de Instrucción número 4 de Mérida ha condenado por dos delitos leves de lesiones a Francisco Trinidad Peñato, alcalde de Torremejía (Badajoz). Los hechos, sucedidos en el 2023, relataban que el primer edil del municipio había agredido a dos vecinos, una madre y su hijo, por haberle exigido explicaciones ante la pasividad por parte de la concejalía de Urbanismo, que afectaba directamente a su negocio. Según recoge la sentencia, Trinidad Peñato acogió a la familia «muy alterado», terminando en una pelea donde acabó por golpear a ambos miembros de la familia.

Por todo ello, la justicia ha dictado una sentencia que obliga al alcalde de Torremejía a indemnizar a Francisco José B.M. con 480 euros, y con 240 euros a su madre, además de abonar 175 euros por las lesiones ocasionadas.

El PP toma medidas

El Comité de Derechos y Garantías del PP de Extremadura ha acordado abrir de forma inmediata un expediente disciplinario y suspender cautelarmente de militancia a Francisco Trinidad Peñato. A través de un comunicado, el Partido Popular extremeño califica los hechos de «extrema gravedad» y subraya que el comportamiento del alcalde «en ningún caso representa los valores, principios ni la forma de actuar» de la organización. Además, considera que estas actitudes son «absolutamente incompatibles» con el compromiso ético y la conducta que el partido exige a sus cargos públicos y afiliados.

Por este motivo, el PP de Extremadura exige también la dimisión inmediata de todos los cargos públicos y de representación que ocupa Francisco Trinidad Peñato. La formación ha querido reafirmar su «compromiso con la transparencia, la ejemplaridad y la defensa de los valores democráticos», asegurando que actuará «con firmeza frente a cualquier comportamiento» que los ponga en entredicho.