El caso de la vaca Milagros: nace después de que un tren atropellara a su madre y lleva a la Guardia Civil a encontrar el cadáver de un hombre

«Milagros» llegó al mundo de una forma insólita. Esta ternera fue expulsada —literalmente— del útero de su madre, después de que esta recibiera el impacto de un tren, falleciendo en el acto. El suceso, ocurrido en la línea Gijón-Laviana a su paso por Fontaciera, ya resultaba llamativo por sí solo, pero escondía otro elemento inesperado: el hallazgo del cadáver de un hombre en las inmediaciones.

El choque del convoy con el animal provocó el descarrilamiento del tren, en el que viajaban nueve pasajeros. Ninguno resultó herido. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y del Servicio de Bomberos de Asturias, que hallaron a la vaca muerta junto a restos del vagón. Según explicó su propietario al diario El Comercio, el animal estaba gestando a dos terneros. Uno pereció en el impacto, mientras que el otro —la pequeña Milagros— logró sobrevivir. Le faltaban apenas dos semanas para nacer, pero el golpe la arrancó del vientre materno.

Mientras se inspeccionaba el entorno del siniestro, los agentes localizaron también restos humanos en avanzado estado de descomposición. Según la información publicada por el citado medio, se trataba del cuerpo de un hombre que habría fallecido unos cuatro meses antes. Las primeras hipótesis de la Guardia Civil apuntan a una muerte por causas naturales. Todo indica que podría tratarse de una persona sin hogar que había buscado cobijo en una nave abandonada próxima al lugar del accidente.