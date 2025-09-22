Puigdemont vuelve a reunir en Waterloo a la cúpula de Junts

Carles Puigdemont. Pablo Garrigós | EFE

El líder de Junts, Carles Puigdemont, reunió este lunes en Waterloo (Bélgica) a la permanente del partido, el órgano de dirección más restringido de la formación, en un momento en el que los independentistas llevan semanas advirtiendo de que este otoño tomarán una decisión sobre su relación con el PSOE en Madrid y el PSC en Cataluña. La de hoy es la tercera reunión que Junts mantiene en el hotel Van der Valk desde el inicio del curso político en septiembre.

Puigdemont trasladó el pasado jueves a la delegación del PSOE de la que formaba parte el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su negativa a apoyar los presupuestos generales del Estado si no hay avances en los acuerdos entre ambas formaciones.

La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluyó sin avances para atar la legislatura c. Reino, P. de las Heras

En este mismo contexto, el secretario general de JxCAT, Jordi Turull, llamó el lunes a las bases a «prepararse» para el «nuevo ciclo que puede empezar» con las decisiones que los posconvergentes deben «tomar sí o sí bien pronto».

La reunión se produce a dos semanas del Debate de Política General en el Parlamento de Cataluña, sobre el que Junts ha advertido al PSC que «no habrá más camino que recorrer» entre ambos partidos si los socialistas no «acaban» con el «doble discurso» que a su entender mantienen entre las reuniones en Suiza y las decisiones que toman en Cataluña.

«O se alinea el discurso, la estrategia y la triangulación Suiza, Cataluña y España o no habrá más camino por recorrer», dijo la semana pasada la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, durante una rueda de prensa desde Waterloo.

«El presidente Puigdemont dijo hace unas semanas que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora y posiblemente empezarán a pasar» en el marco del Debate de Política General, señaló