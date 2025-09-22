El PP pide entrar «en el debate de los hechos» para frenar la masacre en Palestina

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa ofrecida la sede nacional del PP. BLANCA MILLEZ / EFE

Mientras se recrudece la ofensiva israelí en Gaza, el PP continúa modulando su respuesta ante lo que su líder, Alberto Núñez Feijoo, ya definió la semana pasada como «masacre». El vicesecretario popular de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, insistió en esa línea e indicó este domingo que lo que está ocurriendo en la zona hay «que pararlo, eso nadie lo puede discutir». «Pero no podemos entrar en debates jurídicos, sino que hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar esto, porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo», insistió.

Ahora mismo, precisó el vicesecretario de Hacienda del PP, «creo que todos tenemos un deber en nuestra gestión, en nuestro trabajo diario, porque no somos capaces de frenar una serie de muertes de personas que no tienen nada que ver en este conflicto y que lo único que buscan es encontrar la paz y recuperar la convivencia».

Respecto al reconocimiento del Estado palestino por parte de algunos países —este domingo lo hicieron de una tacada Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá, entre otros—, Bravo afirmó que «está bien hacer la declaración del estado, pero lo principal es que ya hay una postura que es el reconocimiento y la existencia de los dos estados».