Evacúan a 27 personas en la estación superior del Funicular de Sant Joan de Montserrat, en Barcelona

Los Bomberos de la Generalitat apoyaron este domingo por la tarde la evacuación de 27 personas en la estación superior del Funicular de Sant Joan de Montserrat (Barcelona), de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), que no podían bajar por obstáculos en la vía.

Cinco dotaciones de Bomberos se han desplazado para ayudar a bajar a las personas de la estación, informa en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Este domingo a las 16 horas, Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat por este incidente.