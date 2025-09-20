Aznar afirma que España está gobernada por una «ineptocracia corrupta»

El expresidente del Gobierno José María Aznar interviene en la clausura del Campus FAES. SERGIO PEREZ / EFE

El expresidente del Gobierno José María Aznar afirmó este viernes que España está gobernada por una «ineptocracia corrupta» y acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de utilizar la política exterior como un «burladero» para escapar de la ya «inocultable» corrupción gubernamental. Durante su intervención en la clausura del Campus FAES, que compartió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, Aznar aseguró que el Ejecutivo pretende desviar el foco y llevar la atención mediática lejos de «la sucesión de escándalos que mantiene cercado al Gobierno» para escapar de ellos.

Según dijo, lo que menos importa ahora a Sánchez es contribuir a solucionar ningún conflicto internacional, como el de Gaza. «Para él la política exterior es como mucho, o solo, un burladero», afirmó. Incidió en que «los sentimientos humanitarios no son monopolio de nadie» y señaló que cuando un Gobierno «alienta» y se «felicita» por la comisión de disturbios violentos, como los ocurridos el pasado domingo en Madrid, ha «dimitido de su responsabilidad sin renunciar a su poder». Pidió mucho cuidado con un poder dispuesto a ser y a ocupar según convenga o simultáneamente «el papel de policía y el de agitador callejero».