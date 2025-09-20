Albares frena a la izquierda y descarta romper relaciones diplomáticas con Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hace declaraciones a los medios en Luxor, en la última jornada del viaje de Estado que los reyes de España realizan a Egipto. JUANJO MARTÍN / EFE

El Gobierno enfrió este viernes las expectativas de los partidos situados a la izquierda del PSOE y rechazó «por el momento» la ruptura de la relaciones diplomáticas con Israel, tal y como le reclaman desde Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, hasta otros aliados del Gobierno, además de Podemos. El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, descartó por el momento llegar a tomar esa medida tan excepcional. El ministro, en declaraciones realizadas en Luxor, donde acompañaba a los reyes en su última jornada de su viaje a Egipto, dejó claro que la ruptura no está encima de la mesa, aunque añadió que en este momento el Gobierno se centra en tomar decisiones porque «es lo absolutamente urgente para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza y esta matanza que no tiene fin».

Albares aseguró que es el momento de que termine «el desplazamiento forzoso de población y el bloqueo que impide que entren alimentos con normalidad en la Franja de Gaza». «Este es el momento de pasar a tomar decisiones concretas y a mandar un mensaje claro a Israel: no pueden esperar de la Unión Europea una relación normal, como si no estuviera ocurriendo nada», insistió.

En ese objetivo, Albares instó a los socios de la Unión Europea a aprobar el paquete de sanciones propuesto por la Comisión Europea a Israel, dejando claro que no son medidas contra la existencia del Estado judío sino contra la guerra, «contra la matanza de palestinos y a favor de la paz».

Acuerdo en la respuesta

Las declaraciones del ministro llegan después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, señalara tras su reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa que Alemania no ha decidido todavía si aprobará la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel. Albares insistió en que «nadie discrepa sobre lo que está ocurriendo en Gaza», aunque haya discrepancias sobre el término genocidio.

«Si estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo, si estamos de acuerdo en lo inaceptable de lo que está ocurriendo tenemos que estar de acuerdo en la respuesta», sostuvo, porque «es la mera aplicación de la propia normativa de la Unión Europea».

El PSOE anunció este viernes que sus grupos municipales presentarán mociones en apoyo al pueblo palestino y a favor de la paz en Gaza porque consideran que los ayuntamientos «no pueden permanecer indiferentes» ante «el genocidio».

Pero, al margen de la petición a los socios europeos, el Gobierno español toma sus propias decisiones en contra de Israel, a la espera de que se apruebe el embargo de armas en el Consejo de Ministros del próximo martes. El Ministerio de Defensa ha cancelado ya el contrato que había firmado en el 2024 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD, por un valor de 207.414.102 euros, para la adquisición de un moderno sistema de guiado láser que iría equipado en los nuevos cazas Eurofighter españoles y que mejoraría su precisión en el combate.

Según adelantó la cadena Ser, el plan de desconexión militar con Israel avanza mientras Defensa busca alternativas en el mercado que permitan sustituir la dependencia de Israel en el mercado armamentístico.

A la licitación de ese contrato para los Eurofighter solo se presentaron dos empresas en un proceso que fue negociado sin publicidad. La elegida finalmente fue Rafael Advanced Defense System por ser «la única capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico», según se destacaba en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que ahora recoge la «anulación de anuncio de formalización» sin explicar los motivos.