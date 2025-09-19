Ayuso concederá la Medalla de Oro a la Vuelta y condecorará a su ganador

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, con una bandera de Palestina, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intensificó este jueves el choque con el Gobierno de Pedro Sánchez por los incidentes provocados en la Vuelta Ciclista España por quienes protestaban contra Israel por la situación en Gaza y anunció que el Gobierno regional concederá la Medalla de Oro de al Comunidad que se otorgan en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista, además de premiar al corredor ganador, el danés Jonas Vingegaard, con la Medalla Internacional.

Así lo anunció en la sesión de control en el pleno de la Cámara regional, después de que la última etapa de la Vuelta Ciclista fuera cancelada el domingo pasado debido a las protestas propalestinas. Subrayó que es necesario premiar a este ciclista internacional que «no merece ser recibido sobre cajas de hielo», además de destacar que la Vuelta es una de las competiciones internacionales más importantes pese a que el Gobierno la ha querido «desguazar». «Así que por el deporte, la libertad y por ser Madrid una región de integración abierta al mundo y alegre vamos a ver estas dos condecoraciones», remarcó.

Clavijo critica a Sánchez

La portavoz del PSOE en la Asamblea regional, Mar Espinar, expresó su apoyo a Palestina mostrando una bandera de dicho país en el pleno, a lo que Díaz Ayuso replicó: «A ver cuándo ponen la bandera de España o una de la Comunidad de Madrid, porque se les olvida a quién representan».

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, lamentó este jueves el uso político de la Vuelta Ciclista a España y que se debata la celebración o no de dos etapas en la islas en la próxima edición, cuando aún no se sabe si participará un equipo de Israel.

«¿Por qué tenemos que correr de manera ansiosa para ser los primeros para coger una bandera?», se preguntó Clavijo, manifestado que «estamos enfrascados en la bronca política porque hay que generar tensión». A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez está tratando de «generar tensión, polarizar, dividir y crispar» con el conflicto de Gaza para evitar otras cuestiones.