El Gobierno enmarca en la negociación de los Presupuestos una cita de Zapatero con Puigdemont

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha enmarcado este jueves en la negociación de los Presupuestos generales del Estado la celebración de una reunión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de Junts, Carles Puigdemont. Ni el Gobierno, ni el PSOE ni Junts han confirmado el encuentro, pero ninguno de los ministros preguntados niega una posible cita este jueves entre ambos, presuntamente en Suiza.

Preguntada por los periodistas tras participar en un evento de Nueva Economía Forum, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, María Jesús Montero, se ha limitado a señalar que el Gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas y ha señalado que la discreción es imprescindible para que haya confianza en las conversaciones.

Entrevistado en Onda Cero, Torres tampoco ha confirmado la reunión, pero al ser preguntado por ella ha explicado que la titular de Hacienda ha pedido a todos los ministerios que cierren sus capítulos en el anteproyecto de presupuestos y se está negociando con los distintos grupos políticos para sacarlos adelante.

«Entiendo que ese es el sentido de la reunión», ha apuntado Torres, quien ha avalado que se negocie con Puigdemont en el extranjero si es necesario para que las nuevas cuentas puedan aprobarse