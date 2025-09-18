Ábalos emprende acciones legales contra Claudia Montes por calumnias e injurias
ESPAÑA
La ex Miss Asturias culpa a Koldo de acosarla sexualmente, y al exministro de permitirlo18 sep 2025 . Actualizado a las 20:45 h.
El exministro José Luis Ábalos ha presentado una demanda de conciliación contra Claudia Montes, conocida como Miss Asturias y con la que se le ha vinculado sentimentalmente, por las calumnias e injurias que, a su juicio, ha vertido contra él y contra Koldo García en diferentes entrevistas.
Ábalos, que siempre ha negado haber mantenido ninguna relación sentimental con Montes, ha presentado esa demanda, paso previo a la querella, en un escrito en el que recoge varias acusaciones vertidas por la mujer contra él y el que fuera su asesor en el Ministerio de Transportes.
La demanda, presentada en los juzgados de Gijón y a la que ha tenido acceso Efe, incorpora también la transcripción de una entrevista en televisión en la que Montes culpa a Koldo de acosarla laboral y sexualmente. La presenta Ábalos por entender que en posteriores programas de televisión los acusó de actuar en connivencia y afirmó que el exministro permitía el trato que le daba su asesor.
En la conciliación, Ábalos espera que la demandada justifique por qué hizo esos comentarios y pide 25.000 euros de indemnización por daños y perjuicios causados a la imagen de Koldo García.