El alcalde de Gerona trampea la ley y cuelga un retrato del rey con  cientos de diminutas fotos del 1-O

Detalle del retrato del rey Felipe VI, un mosaico realizado con imágenes del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017, que se ha colocado en la sala de plenos del Ayuntamiento de Gerona. David Borrat | EFE

«Por imperativo legal», el Ayuntamiento de Gerona vuelve a lucir una foto del jefe del Estado en su salón de plenos, concretamente en la sala de plenos. Aunque lo hace con trampa, empleando un subterfugio que convierte el retrato en un panegírico de los hechos acontecidos durante el referendo independentista del 2017. A comienzos del actual mandato, Vox pidió al equipo de gobierno, liderado por Lluc Salellas, de Junts, que volviera a colgar la imagen del rey en el lugar de donde la retiró hace más de una década, en el 2014, Carles Puigdemont. El entonces alcalde aprovechó la abdicación de Juan Carlos I para sacar la efigie del monarca, pero olvidó poner la de su hijo y sucesor. Salellas hizo caso omiso a la demanda y el caso fue a parar a los tribunales.

Hasta que el pasado 29 de abril la justicia dictaminó que el consistorio gerundense debía colocar «la efigie o el retrato» de Felipe VI en un lugar «preferente» del salón de plenos. En la sentencia se advertía que debía figurar también la bandera de España, aunque no detalla dónde. En un alarde de imaginación, Salellas optó por colgar un retrato formado por cientos de diminutas fotos realizadas con motivo del referendo ilegal del 2017.

David Borrat | EFE

«Entendemos que lo que dice la ley es que debe haber un retrato del rey español, nosotros lo hemos construido a partir de fotografías del 1-O en la ciudad de Girona», explicó Salellas para justificar su acción, que es «reivindicar la voluntad republicana de nuestra ciudad, de independencia y de no apoyo y rechazo a la monarquía española», añadió el edil. La foto se acompaña de un pequeño texto, en el que se puede leer que Felipe VI «en ningún momento condenó la violencia ejercida por el Estado durante el referendo del 1-O».