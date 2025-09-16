El informe ilegal sobre la familia del Pedro Sánchez

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, el miércoles en Madrid en el estreno de la nueva película de Amenábar Juanjo Martín | EFE

«Nota Informativa: Riesgos PS. 9 de de noviembre de 2014. Información confidencial». El encabezado del documento que detalla la investigación parapolicial contra Pedro Sánchez, su familia y varios allegados se compone de cinco páginas. Es