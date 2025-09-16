El informe ilegal sobre la familia del Pedro Sánchez
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
Una investigación parapolicial del año 2014 aseguraba que en los locales de Sabiniano Gómez, suegro del presidente, se ejercía la prostitución16 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«Nota Informativa: Riesgos PS. 9 de de noviembre de 2014. Información confidencial». El encabezado del documento que detalla la investigación parapolicial contra Pedro Sánchez, su familia y varios allegados se compone de cinco páginas. Es