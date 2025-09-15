Sánchez: «Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más»

EP

Pedro Sánchez insiste en su aval a las protestas propalestinas que este domingo obligaron a los organizadores de la Vuelta a suspender su última etapa, en Madrid. Es más, el presidente del Gobierno ha defendido hoy lunes en el primer encuentro del curso político con los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE, que lo sucedido debe servir para hacer crecer y llegar «a todos los rincones del mundo» el debate acerca de la participación de Israel en competiciones deportivas.

«Nuestra posición es clara y rotunda y la comparte una inmensa mayoría porque está en el sentido común —ha esgrimido—: Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición internacional más».

PSOE y Sumar defienden las manifestaciones propalestinas en la Vuelta mientras el PP acusa a Sánchez de «alentar una protesta violenta» Álvaro Soto

El debate abierto con la Vuelta Ciclista debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo, como ya está ocurriendo —ha señalado Sánchez— al insistir en que Israel no debe utilizar cualquier plataforma internacional para «blanquear su presencia». En este sentido, ha señalado que las organizaciones deportivas deberían plantearse si Israel debe seguir participando en competiciones internacionales, preguntándose por qué se expulsó a Rusia tras invadir Ucrania y no se hizo lo mismo con Israel después de la invasión de Gaza. Una posición parecida a la que Sánchez planteó en mayo pasado ante el Festival de Eurovisión al defender que Israel fuera apartado del certamen musical, como se hizo con Rusia, y de otros eventos similares.

El presidente del Gobierno ha reiterado prácticamente el mismo mensaje que ya lanzó en un acto de su partido en Málaga, apenas unas horas antes de que los manifestantes que se oponían a la participación del equipo Israel Premier Tech invadieran la calzada por la que debía transcurrir la carrea y, pese al amplio dispositivo policial desplegado para la ocasión -2.000 agentes de los distintos cuerpos de seguridad- obligaran a detenerse al pelotón. En su intervención no ha habido, como tampoco la hubo anoche en las palabras del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o del delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, lugar a la autocrítica por lo sucedido.

«Por supuesto que rechazamos siempre la violencia, faltaría más», ha esgrimido frente a las críticas de la oposición y los reproches de los sindicatos policiales, que esta misma mañana han denunciado que se les «dejara atados de pies y manos para» hacer frente a unos altercados que pusieron en riesgo la integridad física de los deportistas por pura «conveniencia política». «Sentimos profunda admiración y respeto por los ciclistas, por eso -ha rebatido- se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión». «Pero también sentimos inmenso respeto y profunda admiración por una sociedad española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica», ha añadido a continuación.

Sánchez ya defendió el pasado mayo que Israel fuera vetada en el festival de Eurovisión, en plena polémica por los resultados propiciados por el sistema de televoto, que catapultaron a la representante de este país desde los últimos puestos hasta la segunda posición. Pero aquello fue distinto. Entonces, no hubo ningún tipo de incidente que impidiera la celebración del certamen ni el Ejecutivo justificó actuaciones contra la cantante Yuval Raphael, superviviente de los ataques de Hamás el 7 de octubre del 2023.