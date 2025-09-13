Al menos 25 heridos, 3 de gravedad, en la explosión de un bar en Vallecas

Imágenes cedidas

Al menos 25 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves, tras una explosión en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas. La detonación, sucedida alrededor de las 3 de la tarde en el local Mis Tesoros, de la calle Manuel Maroto, ha echado abajo el portal colindante y una de las paredes del bar, y ha afectado también a las viviendas superiores.

Ante la inestabilidad detectada en el edificio, que ha obligado a desalojar a los vecinos, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid están realizando las tareas de desencombro a mano, mientras un total de 13 dotaciones de Samur-PC y varias unidades del SUMMA 112 atienden a los heridos, que se han estacionado en el parque Amos Acero.

La Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid trabaja con drones para apoyar a las tareas de socorro, y también la Unidad Canina se encuentra en el lugar.

La policía local se encuentra regulando el tráfico, ya que la calle ha tenido que ser cortada, y las autoridades han recomendado al resto de los vecinos de la zona que no salgan de sus casas ante la situación de caos actual.