Mazón remodelará su Gobierno el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, observa al teniente general retirado Francisco José Gan Pampols durante su toma de posesión como consejero de Recuperación Económica y Social Kai Forsterling | EFE

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acometerá la remodelación de su Gobierno el próximo 5 de noviembre. Así lo ha desvelado este viernes el jefe del Ejecutivo autonómico en Elche. Mazón ha justificado la fecha al explicar que el martes 4 de noviembre se reunirá el Consell por última vez con la presencia del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, que ese día abandonará su puesto. Un día después, Mazón desvelará la nueva composición de su Gobierno.

Mazón no ha aclarado el alcance de una remodelación sobre la que algunos medios especulan que podría ser más amplia que el mero relevo del teniente general. El presidente valenciano sí que ha aprovechado para poner en valor la tarea desempeñada por Gan Pampols durante el año en el que ha ocupado el cargo, así como la determinación mostrada por este al aceptar el encargo de impulsar el plan con el que ha diseñado la recuperación de las comarcas afectadas por la riada.