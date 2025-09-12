El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad de Yolanda Díaz contra Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Ejecutivo. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Yolanda Díaz se reunió en Bruselas con Carles Puigdemont en septiembre de 2023, en plena negociación de la investidura, cuando Pedro Sánchez no se planteaba aún dar un paso de esa envergadura. La semana pasada, cuando fue el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien viajó a Bélgica para engrasar relaciones con el líder de Junts. Este miércoles, en el debate de la jornada laboral, en cambio, se entregó a un discurso abiertamente hostil contra los posconvergentes con el que el PSOE no se siente cómodo.

No es la primera vez que los votos de Junts, sumados a los del PP y Vox, han hecho fracasar una iniciativa del Gobierno. Ocurrió, entre otras, con la senda de estabilidad presupuestaria con la que la ministra de Hacienda pretendía elaborar las nunca presentadas cuentas de 2025, con el real decreto ley ómnibus o con el decreto antiapagones.

Pero, en todas esas ocasiones, el Ejecutivo evitó el más mínimo reproche a su socio de investidura y cargó las tintas contra el PP. Díaz, sin embargo, no hizo distingo alguno en sus críticas a las formaciones que tumbaron el que sin duda era el proyecto estrella de su ministerio para esta legislatura, la reducción de la jornada labora a 37,5 horas semanales frente a las 40 de máximo que hoy permite la ley. Arremetió con dureza contra «las tres derechas» y los acusó de oponerse sistemáticamente a cualquier avance para la clase trabajadora.

Lo que está por ver es si el rifirrafe acaba pasando factura al conjunto del Gobierno, que no puede prescindir ni de un solo voto del bloque de investidura para legislar. El ala socialista se muestra convencida de que no será así y de que su relación con Junts no se verá afectada. Pero, por si acaso, deja claro que lo que ocurrió en el primer pleno del nuevo curso político es ajeno a ellos. «Es decisión de Yolanda», dicen.

CC. OO. y UGT pidieron este jueves que el nuevo registro horario se apruebe en el próximo Consejo de Ministros vía real decreto, «sin excusas y sin retrasos», y que sea «moderno, digital, transparente y accesible en remoto por la Inspección de Trabajo» y también para los representantes sindicales en las empresas.