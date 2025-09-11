El brutal castigo por perder un cargamento de droga: obligado a comer sus heces y a beber agua con cemento

Uno de los detenidos de una organización de tráfico de drogas que torturó a uno de sus miembros que perdió un cargamento Guardia Civil | EUROPA PRESS

El precio por perder un alijo puede ser muy caro. Prueba de ello es el aterrador castigo que recibió un vecino de Puerto Serrano (Cádiz), que fue secuestrado y torturado durante tres días por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas que la Guardia Civil ha desmantelado. Según informó este martes el Instituto Armado, un total de ocho personas han sido detenidas y otra se encuentra en paradero desconocido.

Las torturas a las que fue sometido el hombre de 43 años son inimaginables. Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la denominada operación Trepamuros se inició el pasado 28 de agosto tras una llamada que alertaba de que, en una vivienda de la localidad gaditana, había entrado una persona, sin conocer sus intenciones.

Personados en el lugar, los agentes se encontraron a un varón del municipio en un «estado lamentable», que manifestó haber sido secuestrado y torturado por una serie de personas, aunque solo quería que lo acompañasen a su casa. La víctima rehusaba contar más detalles de lo sucedido y tampoco quería identificar a los posibles autores de sus lesiones, un clan de narcos que le encomendó viajar a Dos Hermanas (Sevilla) para comprar heroína y cocaína junto a un amigo.

Ambos ejercían de mulas. Tenían que regresar con la droga dentro de su organismo para no ser detectados y expulsarlos una vez en un lugar seguro. La víctima llevaba los estupefacientes en el estómago. Pero el plan no salió según lo previsto. De vuelta a Cádiz, se metieron en un narcopiso para deshacerse de la droga y ahí, no se sabe cómo, desapareció. Según el relato del hombre, alguien accedió al interior de la vivienda y tuvo que sustraer la droga. Cuando los líderes de la organización fueron a reclamar la sustancia para preparar las dosis, se encontraron con las manos vacías, culpándole a él de haber robado la droga.

Fue entonces cuando comenzó el infierno. Según lo contado por la víctima, miembros de la organización comenzaron a golpearlo con un palo con clavos. Le ataron de pies y manos a una silla con cables eléctricos y le suministraron laxantes de todo tipo, tanto de farmacia como caseros, para que la droga saliera. También le pusieron una pistola y una escopeta en la cabeza.

Pero como no conseguían su objetivo, sus captores se ensañaron con él con represalias salvajes e inhumanas. La víctima recibió puñetazos, escupitajos, tuvo que comer sus propias heces, bebió agua con cemento e, incluso, le introdujeron objetos punzantes y agua caliente por el ano mezclada con detergente de lavar los platos.

Marcadas con un cuchillo las iniciales de la banda

Una agonía que llegó a su fin porque el mulero logró escapar en un momento en el que se quedó solo. Logró llegar a la casa de una vecina y dio aviso a la Guardia Civil. Los agentes se encontraron a un hombre lleno de heridas, contusiones, cortes, erosiones, la cara echada abajo, y, con una firma señalada en su cuello: unas iniciales que habían sido grabadas con un cuchillo. De inmediato, llamaron a los servicios sanitarios y fue trasladado al hospital.

Una vez comprobada la veracidad de los testimonios, la madrugada del pasado 4 de septiembre, agentes del instituto armado realizaron diversos registros que concluyeron con la detención de ocho de los nueve integrantes de la organización. Los arrestados y las diligencias quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de los de Arcos de la Frontera, que decretó el ingreso en prisión para seis de los ocho detenidos a los que se les imputan los delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Las parejas de los líderes quedaron en libertad con cargos.