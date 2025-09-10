La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El encuentro entre ambos se programó para el 7 de octubre de 2021, un año y medio después de que la vicepresidenta venezolana estuviera en Barajas10 sep 2025 . Actualizado a las 11:00 h.
Crece el misterio sobre las actividades del Gobierno venezolano en España y sus supuestas conexiones con José Luis Ábalos y su entorno. Koldo García, el asistente y hombre de confianza del exdirigente del PSOE, se mantuvo