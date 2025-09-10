La Justicia anula un decreto de la Generalitat que blinda la inmersión lingüística en Cataluña

Vista de la fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado de manera parcial un recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe y ha anulado once artículos de un decreto aprobado por la Generalitat en el 2024, que trataba de blindar el modelo de inmersión lingüística y hacer frente a las sentencias judiciales que obligan al Govern a que las escuelas catalanas impartan al menos el 25 % de las clases en castellano.

Según el TSJC, el régimen lingüístico recogido en el decreto de la Generalitat no establece una presencia razonable del castellano. Y no garantiza una enseñanza equilibrada del español. La sentencia señala que el castellano no pueda quedar en una posición subordinada en el sistema educativo. El decreto, que está recurrido también al Constitucional, fijaba el catalán como lengua normalmente vehicular y de aprendizaje y como lengua habitual en la actividad docente.