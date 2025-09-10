Feijoo pide la dimisión de García Ortiz y un cambio de presidente para «limpiar» España

Feijoo, en Aranjuez (Madrid) la semana pasada. Carlos Luján | Europa Press

El PP insistió este martes en reclamar la dimisión del fiscal general del Estado, después de que el Tribunal Supremo abriese juicio oral contra él. «Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, lo acompañará hasta el banquillo», escribió el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, en su cuenta de X. «El Tribunal Supremo juzgará al fiscal general del Estado, al que incluso le impone el pago de una fianza. La degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable», aseguró Feijoo. «Procesado su fiscal y su hermano, teniendo en prisión a su número dos en el partido, e imputados su mujer y su ex mano derecha, es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno. Y lo haremos», añadió.

Para los populares, la decisión del Supremo era «previsible». «Llevábamos mucho tiempo diciendo que tenía que dimitir porque una cosa es la presunción de inocencia y otra, la cuestión ética y la cuestión moral», señaló, por su parte, la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz.

En el extremo opuesto, el PSOE y Sumar volvieron a cerrar filas con García Ortiz. El portavoz del grupo socialista en la Cámara Baja, Patxi López, declaró que él siempre estará «con quien defiende la verdad y con la presunción de inocencia». Los de Yolanda Díaz denunciaron una vulneración de las garantías procesales del jefe del ministerio público. «No se le puede pedir a un investigado que pruebe su propia inocencia y esto es lo que está pasando, desoyendo indicios, pruebas y testificales», comentó la portavoz magenta, Verónica Barbero. Y desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, dijo que este juicio «es un claro ejemplo de lawfare [persecución judicial] y ensucia aún más la democracia española».

La historia de la «ignominia»

En Barcelona, la portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Ester Capella, consideró «inaudito que sienten en el banquillo de los acusados al fiscal general». El «ensañamiento» del alto tribunal con García Ortiz «hace tiempo que entró en la historia de la ignominia [vergüenza pública] de la Justicia española», declaró también desde el Congreso el portavoz de IU, Enrique Santiago.