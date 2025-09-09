Un menor muere tras ser apuñalado en el distrito de Sants de Barcelona

Imagen de archivo de los Mossos.

Un menor ha muerto y otro ha resultado herido tras ser agredidos con arma blanca anoche en el distrito de Sants-Montjuic de Barcelona, en un caso que investigan los Mossos d'Esquadra, que tratan de identificar y localizar al autor o autores del ataque. En la reyerta habrían participado un mínimo de siete personas, entre menores y mayores de edad, en lo que apunta a una pelea entre bandas latinas.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, hacia las 23.00 horas de la noche del lunes recibieron un aviso para dirigirse a la calle Antoni Capmany de Barcelona, donde se encontraban dos menores heridos debido, presuntamente, a una agresión. Fuentes cercanas al caso han detallado a Efe que la agresión se produjo con arma blanca y que el menor fallecido tenía unos 16 años de edad.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazó al lugar y atendió a los dos menores y, posteriormente, les trasladó a un centro hospitalario, donde finalmente uno de ellos ha muerto. La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona ha abierto una investigación sobre esta muerte violenta para tratar de aclarar las causas de la agresión y para identificar, localizar y detener al autor o autores.