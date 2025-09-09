Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Yolanda Díaz y Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo

Junts mantiene su rechazo frontal a la reforma legal que propone el Gobierno para reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media. La iniciativa de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se vota este miércoles en el Congreso y los junteros confirmaron este lunes que no van a retirar la enmienda a la totalidad que han presentado al proyecto. Los de Puigdemont creen que Sumar ha cometido un «error» al precipitar la votación aunque no dan por cerradas las negociaciones. Díaz afirmó que está negociando directamente la cuestión con el propio líder de los posconvergentes, Carles Puigdemont.

Sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró el domingo que no le constaba que Díaz y Puigdemont estuvieran pilotando las conversaciones de manera personal. En cambio, Junts admitía ya este lunes que la vicepresidenta y el líder nacionalista han intercambiado contactos de forma ocasional estos días, pero desde la formación soberanista han señalado que el equipo negociador lo integra el grupo parlamentario en Madrid.

Puigdemont frena su recurso en el Constitucional para recusar a tres jueces Xavier Gual

A última hora del lunes fuentes ministeriales confirmaban a Europa Press que la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, ha trasladado al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, su negativa al controvertido proyecto legislativo de las 37,5 horas laborales. Ambos han mantenido por la tarde una reunión de corta duración de la que no han trascendido más detalles.

Los temas pendientes

Mientras, desde Junts insistieron, tras la primera ejecutiva en el inicio del curso político, en que en otoño pasarán cosas y que la formación deberá tomar una decisión respecto a su apoyo a Pedro Sánchez. En ese sentido, el portavoz de la formación, Josep Rius, ha vuelto a situar la amnistía, la reclamación de que el catalán sea oficial en la UE y la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat catalana como sus principales exigencias para seguir respaldando al Gobierno. Sobre sus relaciones con el Ejecutivo, Rius ha asegurado que «no están satisfechos» con el grado de cumplimiento de los acuerdos de investidura.

Junqueras eleva la presión al PSOE para blindar el cupo catalán en el Congreso Xavier Gual

En ese sentido, el portavoz de la formación, Josep Rius, ha vuelto a situar la amnistía, la reclamación de que el catalán sea oficial en la UE y la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat como sus principales exigencias para seguir respaldando al Gobierno. Sobre sus relaciones con el Ejecutivo, Rius ha asegurado que «no están satisfechos» con el grado de cumplimiento de los acuerdos de investidura.