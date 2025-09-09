La exmujer de Ábalos sugiere que el exministro podría tener dinero en el extranjero: «Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar»

Carolina Perles, durante la entrevista en el programa de Telecinco «El precio de la corrupción». MEDIASET

Carolina Perles, la tercera esposa del exministro de Transportes José Luis Ábalos, relató en el programa de Telecinco El precio de la corrupción su experiencia durante dos décadas de convivencia con el que fuera secretario de Organización del PSOE y hoy diputado en el Grupo Mixto, investigado en el Tribunal Supremo por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en el llamado caso Koldo. «Yo también tengo derecho a contar mi historia y a mi honor. Si han hablado tantas mujeres de su entorno, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si además he estado 20 años casada con él», reivindicaba al inicio de la entrevista.

Perles, de 50 años y madre de dos hijos menores con Ábalos, relató cómo su vida cambió al mudarse a Madrid en el 2018, cuando Pedro Sánchez lo nombró ministro de Fomento. Según su testimonio, la llegada al poder trajo consigo una relación de dependencia con su asesor Koldo García, a quien describe como una presencia constante en su casa y al que acusa de comportamientos intimidatorios. «Es un matón, un portero de puticlub. Graba conversaciones de gente que se lo ha dado todo, vende a la persona que le puso en el Gobierno». La que fuese mujer del exministro vinculó directamente a Koldo García con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE e imputado en la misma causa, al que señaló como la persona que lo situó en Transportes. «Su objetivo era tener controlado a José Luis en todo momento», afirmó. «Entraba y salía de mi casa cuando quería, sin permiso. Una empleada del hogar me reveló que Koldo le avisó de que todo lo que pasara allí lo tenía que saber», aseguró.

«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar de ser ministro. Alguna vez he visto que se iba con alguna cantidad más de lo normal, no sé qué hacía con él», dijo Perles, tras la emisión de una imagen de un sobre con varios billetes de 50 y 100 euros atribuido al exministro. Precisamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad policial encargada del «caso Koldo-Ábalos-Cerdán» en el Supremo, está elaborando en la actualidad un informe patrimonial pedido por el juez Leopoldo Puente sobre el que fuera titular de Transportes.

Su relación con Pedro Sánchez

Perles conoció a Ábalos cuando era concejal en Valencia. Se casaron en el 2008, el mismo año en que ella aprobó las oposiciones a Policía Local. Desde entonces convivieron durante trece años, coincidiendo con la etapa de ascenso del político, su llegada al ministerio y su posterior caída, cuando Sánchez lo cesó en el 2021 en una remodelación de Gobierno aún no aclarada públicamente.

Perles asegura en otra entrevista a The Objective que la relación del exministro con el presidente del Gobierno se encontraba ya muy deteriorada por aquel entonces. «José no lo sabía, no esperaba que lo fueran a cesar», ha explicado Perles, quien añadió que Ábalos mantuvo días antes una reunión con Iván Redondo, entonces director de gabinete de la Presidencia del Gobierno. Según su testimonio, en ese encuentro se le comunicó que a Sánchez le habían llegado informaciones sobre sus relaciones personales. Perles señala que esta situación ya había sido motivo de conversación en la pareja semanas antes, cuando Ábalos reconoció que sus intercambios con el presidente habían dejado de ser «tan cordiales» y que el tono había cambiado.

Carpetas de mujeres

Durante la etapa en la que aún convivía con Ábalos, Perles relata en el programa de Telecinco un episodio que la sorprendió profundamente: mientras su hija estudiaba, descubrió un vídeo pornográfico en el ordenador del exministro. Al revisar más a fondo, encontró carpetas con imágenes de mujeres que ella pensaba que eran actrices de cine erótico y que poco después descubrió que se trataba de prostitutas: «Él lo normalizaba, no le daba importancia». Más adelante, halló correos electrónicos entre Ábalos y Jésica R., que años después se han convertido en parte de la investigación judicial que sigue su curso en el Tribunal Supremo. Esos mensajes detallaban, entre otras cosas, el alquiler de un piso de lujo en la plaza de España de Madrid, con un coste mensual superior a 2.700 euros y la asignación de dos puestos en empresas públicas —Ineco y Tragsasec— a los que, según declaró Perles, su marido nunca asistió.

En noviembre del 2020, Perles asegura que informó de manera informal a Adriana Lastra, entonces número dos del PSOE, y a Maritcha Ruiz Mateos, directora de Comunicación del partido, sobre la supuesta relación de Ábalos con prostitutas. Según su testimonio, estas habrían trasladado la información a la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien, según Perles, se lo comunicó al presidente Pedro Sánchez.

Perles recuerda también un encuentro con Begoña Gómez, esposa del presidente, quien la invitó a tomar un café. «No le conté nada, porque no me parecía el lugar adecuado para trasladar esa inquietud», explica, y añade que sí comentó la situación con Nadia Calviño, entonces ministra de Economía y su vecina, quien le respondió: «No me cuentes, no quiero saber nada».

En paralelo, la investigación judicial ha incorporado audios entre Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE e imputado en prisión provisional— y Koldo García, asesor de Ábalos. En ellos, García advertía a Cerdán sobre la intervención de Perles en la divulgación de la vida privada del exministro dentro del partido: «Adriana va a por ti, pero claro que sí. Y Maritcha, ten cuidado con Maritcha», según consta en los registros de febrero del 2022.