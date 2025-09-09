La exmujer de Ábalos asegura que recibió amenazas de Koldo García y su hermano: «Un accidente lo puede tener cualquiera»

El exministro de Transportes José Luis Ábalos atiende a la prensa después de que la UCO registrara su casa en Valencia por el caso Koldo. Ana Escobar | EFE

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Transportes (2018-2021), aseguró este lunes que «vivía con miedo» al asesor ministerial Koldo García y a su hermano Joseba, y que no cogía el coche porque temía que lo hubieran manipulado. «Un accidente lo puede tener cualquiera», es uno de los mensajes amenazantes que los hermanos García le habrían trasladado a Perles, según denunció en una entrevista en Telecinco.

El ahora diputado del Grupo Mixto había pedido al Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid que prohibiera cautelarmente la emisión del programa o la pospusiera hasta que finalizara la instrucción del caso Koldo, por el que está imputado, pero la solicitud fue rechazada. «Koldo fue un antes y un después en mi vida, desgraciadamente. Es un matón, un portero de puticlub, grabó conversaciones de gente que se lo ha dado todo [...]. Tenía un comportamiento muy hostil conmigo. Entraba y salía de casa cuando quería,», señaló Perles, que acabó prohibiéndole la entrada en su domicilio.

«Tenía plena confianza en que mi marido estaba trabajando las 24/7, pero con el paso del tiempo le veo un cambio de actitud. Es más hermético en su vida. Yo ya veía cosas que no eran muy normales», relató la exesposa del socialista que, al poco tiempo, descubrió que Ábalos tenía una amante, pero tuvo que pensar en el porvenir de sus hijos.

«Alguna vez he visto que se iba de casa con más dinero de lo normal, pero no sé qué hacía con él», añadió Perles, que sostuvo que en mayo del 2021 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se puso en contacto con el que era su mano derecha y «le preguntó si iba por libre».