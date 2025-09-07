Investigan la muerte de una mujer en Sevilla como un posible caso de violencia machista

Imagen del barrio de Carmona donde el sábado murieron dos personas por un tiroteo en un bar. David Arjona | EFE

La Policía Nacional está investigando como un posible caso de violencia machista el hallazgo este domingo por la mañana del cadáver de una mujer en el barrio de Valdezorras de Sevilla que presentaba signos de violencia, según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.

La mujer tenía 47 años y, al parecer, fue su pareja, un hombre que ha sido detenido, la persona que dio aviso a los servicios de emergencia.

El hallazgo del cadáver ha tenido lugar esta mañana, pero se desconocen aún la hora y el lugar exacto en el que se cometió el crimen.

Tiroteo en Carmona

Este domingo continúa la investigación por el tiroteo mortal registrado en Carmona (Sevilla), sin que por el momento haya detenidos.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla mantiene abierta la investigación para esclarecer este suceso que costó la vida a dos personas ayer en un bar de la urbanización Los Nietos.

Según han informado desde la Guardia Civil, las víctimas mortales son dos personas de 65 y 54 años, mientras que otra, de 63 años, resultó herida y permanece bajo atención médica.

El tiroteo se perpetró sobre las cinco menos cuarto de la tarde del sábado, momento en que el 112 recibió varios avisos.

Los testigos indicaron que una persona «había sacado un rifle y había disparado contra un bar» y que dos o tres personas estaban en el suelo.

La Guardia Civil confirmó posteriormente que como consecuencia del tiroteo dos personas habían fallecido y otra había resultado herida de gravedad.

Según testimonios de los vecinos recogidos por Efe, fueron dos las personas que llegaron con escopetas al bar de José, ubicado en una urbanización en una zona rural entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla.

Una de las personas que estaban en el bar se interpuso en su camino y al hacerlo recibió un disparo que acabó con su vida, mientras que el otro muerto fue el dueño del bar, según relatan los vecinos.

Los presuntos autores de los disparos, que pudieron huir hacia Sevilla, son conocidos en esa urbanización, donde tienen una casa, aunque al parecer viven en el Polígono de San Pablo de la capital sevillana.