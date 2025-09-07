Vista aérea del incendio de Castromil, en el municipio zamorano de Hermisende JCYL | EUROPAPRESS

Los vecinos de Castromil, en la comarca de Sanabria, vieron con angustia cómo este pueblo zamorano del municipio de Hermisende volvió este sábado a correr el riesgo de ser alcanzado por las llamas. «Hemos salvado el pueblo», resumía el alcalde, Jesús González Nieto, residente además de esta localidad, cuando se alejó el peligro del casco urbano tras un episodio que obligó a confinar a la población ante un incendio forestal de nivel 2.

La situación ha mejorado este domingo. Los medios aéreos se han incorporado de nuevo al operativo contra este incendio forestal, entre Zamora y Ourense, que se encuentra en nivel 1 de gravedad potencial, pero sin riesgo ya para el pueblo, tras una evolución favorable, mientras que el fuego de Garcibuey, en Salamanca, está controlado desde última hora de la noche del sábado.

En Castromil, el fuego, que todo apunta a que fue intencionado, se declaró por la mañana del sábado tras pasar desde la localidad de Moimenta, en Portugal. La velocidad del viento y la proximidad de las llamas a las casas fueron los que determinaron la decisión de confinar el pueblo. Ahora trabajan en la extinción 24 medios, de los cuales, dos son aéreos, según recoge Efe.

El operativo, que ha sumado más de 50 medios desde que se iniciaron las llamas, cuenta con 7 agentes medioambientales y técnicos; además de 11 medios terrestres -entre cuadrillas terrestres, helitransportadas, autobombas y buldócer- y el apoyo de otro tipo de medios.

La buena evolución de las labores de extinción permitió que el incendio quedara sin llama, prácticamente perimetrado y pendiente de reproducciones al caer la noche, por lo que se rebajó el nivel de gravedad que se había elevado a 2, y se desconfinó Castromil durante la pasada noche.

Fuego en Salamanca

Del mismo modo, el incendio de Garcibuey en Salamanca, que se declaró a la una de la tarde y que en pocos minutos se había elevado a nivel 1 por su cercanía a la carretera y su afección a una zona arbolada, quedó sin llama por la noche y se bajó a nivel 0 de peligrosidad, dándose por controlado a las 23.10.

Este domingo, en Castilla y León hay, además, cinco incendios activos, pero sin riesgos: son los de Fasgar e Igüeña, declarados en plena oleada de fuegos (8 y 19 de agosto); el de El Espino, en León, que se inició el viernes de manera intencionada; y los de Torre de Babia (León), iniciado el sábado intencionadamente; y Fuentidueña (Segovia), de esta madrugada.

Controlados están seis de los fuegos declarados el sábado, una jornada especialmente intensa para los medios de extinción con más de una docena de nuevos incendios en casi todas las provincias, y los de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Cipérez, Barniedo de la Reina, Porto, La Baña, La Uña, Caín de Valdeón y Candelario.

Reactivación del incendio en Jarilla (Cáceres)

También el sábado, en Extremadura, los servicios de extinción de la Junta dieron por estabilizada la reactivación del incendio de Jarilla (Cáceres), donde cuatro medios aéreos y cuatro unidades terrestres intervinieron para contener las llamas.

La reactivación se produjo entre zona ya quemada y cultivos, y a última hora de la tarde se estaba consolidando el perímetro.

La reproducción del incendio más virulento de la historia reciente de Extremadura, que quemó 17.350 hectáreas y fue dado por estabilizado el 22 de agosto y controlado el 24, fue detectada sobre las 12.45 horas de este sábado.

Este tipo de reactivaciones son normales en incendios forestales de perímetro tan extenso como el de Jarilla (130 kilómetros), ha explicado la Junta extremeña, porque arden islas de vegetación que no suelen poder progresar al estar rodeadas de zona quemada.

Estabilizado el fuego en Urraúl Alto

También en Navarra preocupaba este sábado un fuego, declarado en Santa Fe, en el municipio de Urraúl Alto, en un campo cosechado sin empacar, pero que se extendió a una zona forestal de pinar y chopera.

Finalmente, el incendio ha quedado estabilizado gracias a la labor intensa llevada a cabo por medios aéreos y terrestres, con hasta nueves aviones y helicópteros además de efectivos de Bomberos y camiones en el terreno.

Sobre las 11.00 horas de este domingo se ha dado por estabilizado el incendio, según han informado desde SOS Navarra, que ha indicado que continúan las labores de refresco del terreno con medios aéreos y terrestres.

Añaden que el trabajo de los dos buldócers del Guarderío de Medio Ambiente del Gobierno foral durante la noche «ha sido esencial para crear una línea de defensa efectiva para evitar el avance del incendio».