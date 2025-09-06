Vilaplana afirma que la comida con Mazón el día de la dana se alargó casi cuatro horas

Mazón y Camarero, en una imagen de archivo. Manuel Bruque | EFE

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre —el día de la dana que causó 228 muertos— asegura que llegó al restaurante El Ventorro pasadas las tres de la tarde y se marchó entre las 18.30 y 18.45 horas. El encuentro se alargó casi cuatro horas, según explica la comunicadora en una carta enviada ayer a los medios en la que lamenta que «estar allí aquel día fue una maldita coincidencia y un horrible golpe de mala suerte». También denuncia ser víctima de una «presión insoportable» porque considera que la han convertido «en una diana utilizada políticamente y alimentada con insinuaciones machistas». Un acoso que la llevó a un ingreso hospitalario y a estar actualmente bajo tratamiento psicológico por estrés postraumático.

Dos días después de que el fiscal de la causa avalara la decisión de la jueza instructora de no citarla a declarar como testigo, Vilaplana remite esta misiva abierta, en la que explica que el barón popular le planteó presentar su candidatura a un cargo en la televisión autonómica, una oferta que rechazó. «En un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada», señala, aunque ella «no era consciente de la gravedad de lo que estaba sucediendo» cuando se marchó del restaurante.

Camarero se fue del Cecopi

La vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero, defendió este viernes que no forma parte del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) al ser preguntada por una información de El Diario, que apunta que abandonó la reunión de ese organismo el día de las riadas 38 minutos después de conectarse para acudir a un acto de entrega de premios de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana.