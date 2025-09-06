PSOE y Sumar negocian aprobar un paquete de medidas contra Israel en el Consejo de Ministros del martes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en una reunión en la Moncloa en junio. Borja Sanchez-Trillo | EFE

Los socios de Gobierno del PSOE y Sumar están negociando una serie de medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros del próximo martes, han confirmado a Efe fuentes gubernamentales, que no han concretado qué tipo de iniciativas podrían salir adelante.

La negociación llega después de que Sumar planteara el pasado jueves al PSOE una batería de medidas contra Israel para tratar de frenar el «genocidio» en Gaza, entre ellas declarar persona non grata al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y aprobar de forma inmediata la ley de embargo de armas.

Esta proposición de ley, registrada por Sumar junto con ERC y Podemos en el Congreso, se acordó tramitar por la vía de urgencia, pero el espacio liderado por Yolanda Díaz ha planteado al PSOE la posibilidad de que sea aprobada directamente en Consejo de Ministros como real decreto ley.

La propia vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha explicado este sábado que están trabajando con el PSOE para «avanzar» en este paquete de medidas contra Israel, con la vista puesta en el Consejo de Ministros del próximo martes.

En declaraciones a los medios durante una visita a la localidad madrileña de Alcorcón, Díaz ha instado a romper relaciones con Israel e imponer sanciones a este Gobierno, que ha calificado de «genocida».

«¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo (de armas)», ha dicho.

Esta iniciativa parlamentaria, que fue admitida a trámite, propone incorporar la figura del embargo a la legislación española y habilitar así su aplicación efectiva para el comercio de armas a Israel.

Mensaje de Albares a Netanyahu

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado su crítica a Israel por lo que ha tachado de masacre en Gaza: «No puede pensar que podemos tener una relación de normalidad».

En una entrevista concedida a TV3 recogida por Europa Press este sábado, Albares ha asegurado que hay que enviar un mensaje a Israel como ha enviado «el mismo mensaje a Rusia» por la agresión a Ucrania.

El ministro ha calificado la situación en Gaza de absolutamente inaceptable y ha añadido que es producto de un «desconocimiento del derecho internacional y de la más elemental humanidad».

Sobre las acusaciones de genocidio a Israel, Albares ha dicho que no tiene «ningún problema con esta palabra» y ha confirmado que España ha hecho una contribución voluntaria de 1,1 millones de euros al Tribunal Penal Internacional para investigar los que denomina flagrantes crímenes de guerra en Gaza.

Albares también se ha pronunciado respecto a las protestas contra Israel en La Vuelta ciclista a España, asegurando que comprende la indignación de los ciudadanos, pero que «política y deporte no se deben de mezclar».