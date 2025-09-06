Feijoo se alegra de no haber acompañado al fiscal general: «Ha sido un bochorno»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, interviene en el inicio del curso político del PP de Madrid. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Alberto Núñez Feijoo anuló este viernes su asistencia a la apertura del curso judicial para acudir a un acto en Madrid en el que acompañó a Isabel Díaz Ayuso, una decisión de la que dijo sentirse orgulloso dado el «bochorno» y el menosprecio hacia los jueces que supone el discurso de un fiscal general del Estado procesado.

Feijoo desgranó los que, a su juicio, son los tres temores que atenazan a Sánchez y que han provocado que el Gobierno haya pasado «de ser incompetente a un peligro». Así, mencionó a la Justicia que investiga al entorno político y familiar del presidente por presuntos casos de corrupción, a los socios parlamentarios del independentismo que pueden desalojarlo de la Moncloa si no ven sus continuas demandas satisfechas —«peregrinaría de rodillas a Suiza si fuera necesario», ironizó Feijoo—, y a la ciudadanía, a la que no llama a las urnas pese a la parálisis política y la incapacidad para aprobar unos Presupuestos. «Antes que Sánchez, solo Franco pensaba que convocar elecciones es un incordio», remató. El líder de PP resumió su discurso con la conclusión de que «al presidente del Gobierno ya no le mueve su desmesurada ambición por gobernar, sino el miedo a perder el poder» ante las consecuencias que ello podría acarrearle.

El máximo responsable de la formación conservadora hizo un alto en sus ataques al secretario general del PSOE para abordar el problema de la inmigración ilegal, un fenómeno del que Vox está sabiendo sacar rédito en las encuestas mediante un discurso extremo que contempla las devoluciones de todas las personas que entren en España de forma irregular y su exclusión de los servicios públicos. Como ya hizo días atrás la presidenta de Madrid, el líder del partido a nivel nacional exigió la encarcelación y expulsión a sus países de origen de los violadores.

El caso más reciente es el de una adolescente madrileña que el fin de semana pasado fue agredida sexualmente presuntamente por un menor inmigrante que se habría escapado de su centro de acogida en el madrileño barrio de Hortaleza. A lo largo de toda la semana, los de Santiago Abascal esgrimieron esta última violación para justificar su propuesta de mano dura. El PP se suma ahora a la exigencia de las deportaciones ante el temor a una sangría de votos, pese al intento en los últimos años de los de Feijoo de distanciarse de la extrema derecha en materia migratoria. Lo que no detalló el político gallego es si en su propuesta cabe expulsar a menores no acompañados como lo es el supuesto autor de la violación en Hortaleza, algo que prohíbe taxativamente la ley hasta que se cumple la mayoría de edad.

«Buscan el choque»

Ayuso, más aplaudida por su parroquia que Feijoo, como ocurre en cada acto que ambos comparten en la Comunidad de Madrid, tiró de su manual más personal. La baronesa del PP comenzó por denunciar que el objetivo de Sánchez es «ir al choque y dividirlo todo y a todos», desde la ciudadanía a las comunidades autónomas, pasando por los jueces, los empresarios y los trabajadores. Eso sí, se vanaglorió de que en Madrid esa estrategia «no cuela» porque es una «comunidad liberal».

Fiel a su estilo llano y directo para conectar con los votantes, Ayuso exigió que el uso del lenguaje de la calle, del que dijo sentirse una orgullosa usuaria, deje de ser tachado de «fachosfera» por ese afán de la izquierda de distinguir entre buenos y malos. Y una de las palabras a las que aludió fue «huevos», los mismos que señaló que hay que echarle para combatir a Sánchez y sus políticas autoritarias.