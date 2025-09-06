Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar de Sevilla

Vecinos tras el tiroteo registrado en un bar de la urbanización Los Nietos del municipio de Carmona, en Sevilla. David Arjona | EFE

Dos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad tras registrarse este sábado un tiroteo con un rifle contra un bar en una urbanización de Carmona (Sevilla).

El escenario de los hechos es un local de la urbanización Los Nietos del citado municipio sevillano, han explicado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que ha recibido varios avisos por este suceso, por el que se han movilizado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil.

Fuentes de dicho servicio de emergencias han detallado que poco antes de las cinco de la tarde de este sábado se han recibido en el 112 varios avisos que alertaban de un tiroteo en la calle Azahar de la citada urbanización Los Nietos, en Carmona.

Según relataban los testigos del suceso al 112, una o dos personas dispararon con un rifle contra un bar y, como consecuencia de los disparos, varias personas se encontraban tendidas en el suelo. Las mismas fuentes han apuntado que hasta el lugar de los hechos se han desplazado agente del 061 y de la Guardia Civil.

Por su parte, fuentes del instituto armado han confirmado a esta agencia de noticias que, en el marco de este tiroteo, dos personas, de cuyas identidades no han trascendido más datos, han fallecido, y otra más ha resultado herida de carácter grave.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla se ha hecho de cargo de la investigación del suceso.