Ayuso agradece a Feijoo no acudir al acto del año judicial a «normalizar lo que no es normal»

Feijoo, flanqueado por Díaz Ayuso y el alcalde de Arganda del Rey. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

«Gracias por no normalizar lo que no es normal». Así agradeció Isabel Díaz Ayuso a Alberto Núñez Feijoo, acudir este viernes al acto de arranque del curso político del Partido Popular en la comunidad de Madrid y no la apertura del año judicial.

«Gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones», dirigiéndose a Feijoo, que la ha acompañado en el acto en Arganda del Rey, ante alrededor de 1.200 personas.

Díaz Ayuso acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ir «al choque contra todo, y dividirlo todo... jueces contra otros jueces, unos medios contra otros medios, unos ciudadanos contra los otros, hasta por las palabras».

Feijoo alegó el jueves que presta «mejor servicio» levantando la mano y mostrando su disconformidad que yendo a la apertura del año judicial y normalizando la presencia del fiscal general del Estado, el procesado Álvaro García Ortiz, una asistencia que ha calificado de «provocación».

No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sí está representado en el acto del año judicial con su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.