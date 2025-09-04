El Supremo reclama a Ferraz que aclare los pagos a Koldo y Cerdán

José Luis Ábalos a su salida del pleno del Congreso. Chema Moya | EFE

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, pidió información económica al Congreso, al PSOE, al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Milagro (Navarra) para completar los informes financieros pendientes sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Además de nóminas y dietas, entre otras cuestiones, y a petición de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que son los que están ultimando esos informes desde hace semanas, el juez reclamó al PSOE que aclare tanto los pagos desconocidos a Koldo García —para saber si acabaron en manos de Ábalos— como los abonos que hizo a Cerdán su grupo parlamentario, porque las situaciones financieras de ambos son enrevesadas.

Sobre las cuentas del exasesor y del exministro de Transportes, la UCO sospecha que Koldo en realidad oficiaba como una suerte de cajero de toda la familia del todavía diputado a fin de blanquear el supuesto dinero negro que este recibía por las mordidas. Sea como fuere, en su auto, ahora el juez recuerda que la investigación ya ha puesto de «manifiesto» la existencia de «frecuentes vínculos entre los patrimonios» de Koldo y Ábalos, hasta el punto de que el propio exdirigente socialista ha reconocido en diferentes declaraciones judiciales que varios gastos eran abonados por su asesor y que el luego él se los «reintegraba».

La UCO, en sendos informes remitidos este mes de septiembre, ha descubierto que Koldo «habría recibido determinados ingresos, que aparentemente proceden del PSOE, sin que se conozca en este momento la naturaleza y eventual extensión de dichos pagos». Se trata, en concreto, de sendos abonos por importes de 1.435,40 y 2.542,46 euros, con fechas valor del 28 de mayo del 2018 y 5 de septiembre del 2019.

Entramado enrevesado

A la vista de las cuentas entremezcladas que el exasesor y el secretario de organización del PSOE mantenían, el magistrado afirma que «resulta preciso conocer si dichos pagos, u otros que pudieran haberse realizado, tenían por objeto abonar a Koldo García, o a su entorno familiar más próximo, gastos o servicios propios o si los ingresos se destinaban u obedecían a gastos o servicios generados o desarrollados por el propio Ábalos».

El instructor, por ello, requiere al PSOE «para que informe de manera detallada de todas las operaciones relativas a cuotas, donaciones, liquidaciones de gastos, pagos de servicios, retribuciones u otros abonos, que pudiera haber recibido de o entregado» a Koldo García, pero también a su mujer, Patricia Uriz, y a su hermano, Joseba García, ya que ambos —afirma el juez— pudieron tener «cierta intervención» en este entramado económico tan entreverado.