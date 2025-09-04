Sanidad tilda de «aberración» las jornadas de Vox en el Congreso negacionistas de la violencia de género

La diputada de Vox Rocío de Mer y el vicepresidente de ANAVID, Jesús Muñoz. Chema Moya | EFE

Vox y la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid) celebraron este jueves en el Congreso las jornadas Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina, un evento que se basó en negar la violencia de género y criticar las leyes para prevenirla.

La ministra de Sanidad, Mónica García, lamentó que la ultraderecha use la sede de la soberanía popular de manera «torticera». «Para mí es una aberración que sea un altavoz de las posiciones más ultras y negacionistas de la violencia machista que ya se ha cobrado la vida de más de 1.300 mujeres», aseguró en Coslada (Madrid). La titular de Igualdad, Ana Redondo, acusó al partido de Santiago Abascal de lanzar un «relato falso» y afirmó que las denuncias falsas solo suponen el 0,01 % del total.

Podemos y Sumar cargaron contra el PSOE por permitir, con su voto en la Mesa del Congreso, esta jornada. La portavoz de la formación magenta, Verónica Martínez Barbero, manifestó en La Sexta que en la Cámara Baja no puede tener cabida el «negacionismo machista» y tachó el evento de «insulto a las mujeres». La eurodiputada del partido morado y exministra de Igualdad, Irene Montero, criticó que el Congreso «legitime unas jornadas que ponen en riesgo la vida de las mujeres y ya de paso pues también la vida de las personas trans».