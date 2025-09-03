Un guardia civil y un familiar del piloto Marc Márquez, detenidos por su presunta implicación en un asesinato en Lérida

Un Guardia Civil en una imagen de archivo. Fernando Otero | EUROPAPRESS

Un comandante de la Guardia Civil en la reserva y un tío del piloto Marc Márquez fueron detenidos este martes por su presunta implicación en el asesinato de Joan Coromina Estany, ocurrido en enero del 2022 en los bosques de la Baronía de Rialb (Lérida). La operación, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, incluyó además el arresto de un tercer sospechoso, el dueño de un taller mecánico en Lérida, y cinco registros en esa provincia y en la localidad de Cervera.

Según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, el comandante, de 63 años y que en el momento del crimen era el número dos en la comandancia de Lérida, fue arrestado por Asuntos Internos acusado de asesinato y revelación de secretos. Por su parte, el familiar del ocho veces campeón del mundo de motociclismo, de 55 años, también quedó bajo custodia policial.

Joan Coromina, de 61 años, recibió un disparo en el corazón a más de 100 metros de distancia cuando se encontraba en una finca prácticamente inaccesible de la Baronía de Rialb. Tal como avanzó El Mundo, el proyectil fue durante mucho tiempo la única pista sólida con la que contaban los investigadores.

Ese mismo diario recuerda que Coromina, aunque figuraba legalmente como empresario, se dedicaba desde hacía décadas al contrabando y había amasado un notable patrimonio. Residía en Cervera junto a su mujer, aunque era natural de Oliana y había pasado años en Andorra vinculado a actividades ilícitas.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Solsona, fue especialmente compleja. Según el citado medio, los agentes analizaron desde un pleito de lindes hasta sus negocios y movimientos de dinero antes de consolidar la hipótesis de un asesinato por encargo. El cruce de testimonios del entorno del fallecido con datos de antenas de telefonía resultó decisivo.

También la furgoneta en la que Coromina se desplazó hasta la zona, una Citroën Berlingo blanca, aportó nuevas pistas meses después. Su examen permitió reforzar la idea de que el homicidio fue planificado y que la víctima había sido seguida hasta el paraje donde cayó abatida.

Tres años y medio después de aquel crimen, la operación policial ha culminado con estas detenciones, y se espera que los arrestados pasen este jueves a disposición judicial, previsiblemente en los juzgados de Lérida. La investigación está bajo secreto de sumario.