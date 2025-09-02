Detenida una pareja en Madrid por intentar huir con sus seis hijos desnutridos para evitar perder la tutela

Un policía municipal de Madrid, en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

La Policía Municipal de Madrid ha detenido en Puente de Vallecas a una pareja que presuntamente planeaba fugarse con sus seis hijos menores de edad, de entre 4 y 15 años, para evitar que los servicios sociales les retiraran la tutela. Los niños se encontraban en estado de malnutrición, desatención y con síntomas de impétigo, una enfermedad bacteriana de la piel.

Los hechos se produjeron el pasado miércoles, tras una llamada de alerta recibida en la comisaría del distrito. La voz de alarma la dio una hija mayor de edad del matrimonio, que advirtió de que sus padres estaban preparando la huida. Poco después, una prima corroboró la denuncia, señalando que la pareja pretendía marcharse antes del 1 de septiembre, fecha en la que estaba prevista la retirada formal de la tutela.

La investigación confirmó que la familia se encontraba bajo seguimiento de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid desde junio. Según fuentes policiales, los menores —tres niñas y tres niños de entre 4 y 15 años— vivían en condiciones de abandono y con evidentes signos de desnutrición. Los agentes decidieron intervenir en el domicilio, donde hallaron a los seis pequeños junto a sus progenitores.

Según ha adelantado el diario ABC, la pareja está formada por un hombre de 37 años, natural de Melilla, y una mujer madrileña de 43. El piso en el que residían presentaba un estado «totalmente inhabitable»: suciedad generalizada, colchones en el suelo, alimentos en mal estado mezclados con medicamentos en la nevera y estancias impregnadas de un fuerte olor a tabaco y pesticida. Los agentes comprobaron además que los niños dormían hacinados en el salón sobre colchonetas en pésimo estado.

Cinco de los menores mostraban lesiones compatibles con impétigo, una infección cutánea muy contagiosa asociada a la falta de higiene. Ellos mismos relataron a los policías que ese día apenas habían comido «unas salchichas y un vaso de leche que nos ha traído la abuela», según recoge el citado medio.

Los agentes solicitaron la intervención del Samur-Protección Civil, que trasladó a los niños al Hospital Niño Jesús para recibir tratamiento médico. Posteriormente, fueron derivados a un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid.