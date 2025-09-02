El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa por «gravísimas anomalías» en la instrucción

Mateo Balín MADRID / COLPISA

El exministro Cristobál Montero, el pasado abril antes de declarar en la comisión que investiga la operación Cataluña.
La defensa de Equipo Económico (EE) y de su socio director Manuel de Vicente Tutor consideran que el sumario está «viciado de nulidad» por los casi siete años que estuvo bajo secreto

02 sep 2025 . Actualizado a las 11:42 h.

Después de levantarse el secreto de sumario el pasado junio tras casi siete años de diligencias por el temor del juez a las filtraciones, el caso Montoro se reactiva por partida doble. Tras la vuelta

