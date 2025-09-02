La exmujer de Ábalos habla sobre lo vivido durante su matrimonio: «Un día les dije a mis hijos: "perdonadme por haber elegido a este señor de papá"»

«Probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos es el mío». Así empieza la entrevista que Carolina Perles, la exmujer del exministro de Transportes, dará en el programa de Telecinco, El precio de... . Un nuevo formato que tendrá a los mandos a Santi Acosta y que combinará el documental con la entrevista en profundidad. La de Perles será la primera entrega del programa que se emitirá bajo el nombre El Precio de La Corrupción el próximo lunes 8 de septiembre.

En las más de 16 horas de grabación —repartidas en dos intensas jornadas— Perles toma la palabra para contar su experiencia durante las dos décadas que compartió junto al exsecretario de organización del PSOE, quien está imputado en el denominado caso Koldo, que investiga una red de corrupción vinculada al entorno del Ministerio de Transportes.

Ábalos y Carolina Perles contrajeron matrimonio en el 2008, apenas dos meses después de que ella aprobara las oposiciones para ingresar al cuerpo de la Policía Local de Valencia. Por aquel entonces, Ábalos era todavía concejal del PSOE en el Ayuntamiento. Durante su relación, la pareja tuvo dos hijos. En el 2021 anunciaron sus separación. «Yo un día les dije a mis hijos: perdonadme por haber elegido a este señor de papá», dice Perles en el avance del programa, donde da detalles de cómo se produjo el divorcio: «Yo le digo de irme y me dice que cómo me voy a ir como una inmigrante fracasada. Una frase que se me quedó clavada. Y al poco tiempo oigo lo de "un accidente lo tiene cualquiera"».

Durante la investigación del caso Koldo, ha trascendido que Ábalos mantuvo una relación extramatrimonial con Jésica Rodríguez entre el 2018 y el 2020. Esta joven fue contratada por las empresas públicas Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un sueldo mensual de más de mil euros. Por su parte, Claudia Montes, ex miss Asturias 2017, declaró el pasado mayo ante el Tribunal Supremo que le pidió ayuda a Ábalos para encontrar trabajo y que fue Koldo quien hizo las gestiones para ser contratada en LogiRail. Andrea de la Torre, una veinteañera malagueña, es la última pareja conocida del exministro, con el que mantuvo una relación desde diciembre del 2020. La joven trabajó en el departamento de recursos humanos de LogiRail, entre junio del 2022 y agosto del 2024, con un sueldo de mileurista.

Las mujeres a las que la trama Koldo enchufó en empresas públicas y adjudicatarias La Voz

Durante la entrevista, Carolina Perles menciona incluso que llegó a «encontrarse sobres»: «Me sorprendió que llevase tanto dinero encima, puesto que quien pagaba todo era Koldo. Cuando yo he ido con ellos el que lo paga todo es él». Además, cuenta que Ábalos «tenía en su ordenador a las chicas clasificadas por carpetas, y sobre todo me llama la atención que me encuentro unas pastillas azules».

Carolina menciona también las llamadas recibidas por su exmarido: «Presencié una llamada donde el presidente le dijo a José que qué pasa, que si iba por libre. El presidente le llamaba prácticamente todos los días, a diario».

La exmujer de Ábalos advirtió al PSOE de los comportamientos de Koldo García: «Lo va a llevar a la ruina» La Voz

«Me lleva diciendo desde el primer día que no hable. Si no le haces caso se busca la manera de complicarte la vida», asegura la entrevistada que advierte: «Si José (Ábalos) cae no va a caer solo, yo estoy convencida de que morirá matando». «¿Dónde está el dinero?», le pregunta Santi Acosta y Carolina no daba una respuesta clara: «Que miren su pasaporte porque, después de dejar de ser ministro, creo que no ha parado de viajar».