Salvador Illa se reunirá con Carles Puigdemont mañana en Bruselas

Salvador Illa en la inauguración del hospital de Mora de Ebro. RUBEN MORENO | EFE

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, mañana en Bruselas (Bélgica), tal y como ha informado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, se reunirán en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas. La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento de Illa como presidente, será a puerta cerrada.

[Noticia en proceso de ampliación]