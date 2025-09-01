Salvador Illa se reunirá con Carles Puigdemont mañana en Bruselas

Salvador Illa en la inauguración del hospital de Mora de Ebro. RUBEN MORENO | EFE

La cita tendrá lugar en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15.

01 sep 2025 . Actualizado a las 08:21 h.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, mañana en Bruselas (Bélgica), tal y como ha informado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, se reunirán en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas. La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento de Illa como presidente, será a puerta cerrada.

