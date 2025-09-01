La Fiscalía analiza el «pendrive» de Leire Díez sobre las «cloacas del Estado»

Mateo Balín MADRID / COLPISA

Leire Díez, durante su comparecencia ante los medios el pasado junio.
Leire Díez, durante su comparecencia ante los medios el pasado junio. Chema Moya | EFE

Abre diligencias de investigación para examinar el contenido de la memoria aportada en junio por la exmilitante del PSOE. También se indaga un informe de Villarejo sobre la familia de Pedro Sánchez en 2014

01 sep 2025 . Actualizado a las 12:15 h.

 La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para estudiar el contenido de la memoria electrónica que la exmilitante socialista Leire Díez entregó el pasado junio al PSOE y que el partido remitió

