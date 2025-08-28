La ultra Orriols ficha para la Diada al cómico que se mofó de la muerte de Lambán

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana
Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana Andreu Dalmau | EFE

Toni Albà protagonizará los actos del 11-S en Ripoll (Girona), ayuntamiento gobernado por la extrema derecha secesionista

28 ago 2025 . Actualizado a las 16:32 h.

El polémico humorista Toni Albà protagonizará los actos de la Diada del 11-S, organizados por el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), gobernado por Aliança Catalana. La formación de la extrema derecha independentista, que sitúa Ripoll como la

