Se suicida el joven que llevaba más de 30 horas atrincherado con varias escopetas en su casa

Foto de archivo de policía local de Alicante. EUROPA PRESS

El joven de 25 años que llevaba casi 36 horas atrincherado en su domicilio de Agost (Alicante) se ha suicidado poco después de las 13.00 horas con una de las escopetas de caza que tenía, sin que haya habido intercambio de disparos con la Guardia Civil ni otros heridos.

La muerte se produjo pese a que un equipo formado por psicólogos y negociadores de la Guardia Civil, así como sus padres, hermano y otros familiares, seguía en contacto con el joven por segunda día pero sin conseguir que se entregara, descartándose entrar por la fuerza para evitar una reacción imprevisible. En la familia del joven hay cazadores, por eso hay armas en el domicilio.

Antes del fatal desenlace, el alcalde de este municipio, Juanjo Castelló, aseguraba a Europa Press que la población está viviendo «con preocupación» este incidente y con «la esperanza de que» finalmente «todo salga bien». El joven, natural de Agost, permanecía encerrado desde las dos de la madrugada del miércoles. La segunda noche «ha sido larga» y «el cansancio va haciendo mella», afirmó el edil.

Fue el padre del joven el que avisó de la actitud de su hijo y comunicó la situación a la Policía Local, cuyos agentes se personaron en el domicilio e intentaron hablar con él para que saliera de la habitación en la que estaba. Al no lograrlo se dio aviso al 112 y a la Guardia Civil, que desplazaron efectivos a la zona, también con psicólogos y mediadores. «Se mantiene todo este operativo», iniciado ya en la madrugada del miércoles y que ha estado trabajando durante todo este tiempo «intentando que el joven entienda» que ha de deponer su actitud, aseveró el alcalde.

Juanjo Castelló explicó que este vecino no había mostrado antes un comportamiento de este tipo y ha comentado que se baraja la posibilidad de que haya sufrido un brote psicótico y que piense que alguien le podría hacer daño, por lo que trata de protegerse.

El responsable municipal agregó que el operativo desplegado trató de proteger al joven, a los profesionales que integran ese dispositivo y a las personas del entorno de la vivienda. Esta, detalló, se encuentra situada en una calle «muy pegada al centro» de Agost, en un lugar «bastante transitado».