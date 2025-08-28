Abascal pide el «hundimiento» del buque de la oenegé Open Arms

El barco de la oenegé Open Arms atracado en Tenerife. Alberto Valdés | EFE

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido públicamente la confiscación y hundimiento del buque de la oenegé Open Arms atracado en Santa Cruz de Tenerife, que ha tachado de «barco de negreros».

«Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa», ha escrito el presidente de Vox en un mensaje en su cuenta de la red social X.

La embarcación de Open Arms, entidad volcada en el rescate de migrantes en alta mar que tratan de llegar a las costas europeas, ha atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tras una travesía procedente de Barcelona y su tripulación ha sido visitada por Fernando Clavijo.

El propio presidente canario ha considerado que las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el Open Arms son de un «auténtico fascista» y ha agregado que cuando se tiene un puesto de responsabilidad «y desgraciadamente lo tiene [Abascal]», se debe ser más prudente porque luego no puede impedir que otros actúen con la misma contundencia contra ellos.

«Esto es un sin sentido, genera crispación, malestar y le hace un flaco favor a la democracia, salvo que a Abascal le moleste también la democracia, cosa que ya algunos dudamos», ha puntualizado el jefe del Ejecutivo canario.

Clavijo ha señalado que igual que él respeta a esta formación política aunque no comparta para nada su discurso, espera que esta fuerza con representación en el Congreso y el Senado haga lo mismo.