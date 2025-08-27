Detenido un hombre tras la muerte de su expareja de la que tenía orden de alejamiento

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional ANGEL MANSO

Un hombre ha sido detenido tras la muerte de su expareja, una mujer de 54 años de la que tenía una orden de alejamiento, según han confirmado este miércoles a Europa Press fuentes de la Policía Nacional y de este suceso que se produjo el pasado domingo, 24 de agosto, en Motril (Granada). La mujer, según publica El Ideal granadino, recibió múltiples golpes que acabaron provocándole la muerte.

El servicio de emergencias 112 recibió en torno a las 10,35 horas de la mañana del domingo una llamada de sanitarios del 061 después de que estos requirieran la presencia de la Policía Nacional en el domicilio, en la zona de El Varadero de Motril, donde asistieron a la mujer por una intoxicación etílica, y a la que finalmente trasladaron a un centro hospitalario de Granada, donde falleció.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas han confirmado que, tras lo sucedido, el hombre, expareja de la mujer fallecida, fue detenido por su presunta vinculación con un caso de violencia en el ámbito familiar, y este miércoles ha pasado a disposición judicial. La investigación por parte del cuerpo de seguridad permanece abierta, y se ha solicitado a la autoridad judicial que se decrete secreto de sumario sobre la misma.

Por su parte, fuentes del caso han explicado a Europa Press que tanto el detenido como su expareja figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), del Ministerio del Interior.

Además, han explicado que sobre el ahora detenido pesaban medidas cautelares ordenadas por un juez; en concreto, una orden de alejamiento de su expareja, muerta en el marco de este suceso que podría así tratarse de un nuevo caso de violencia de género, a expensas de lo que determine la investigación.