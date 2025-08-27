Begoña Gómez pide suspender su declaración por coincidir con otra citación de su abogado

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Begoña Gómez, en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid para dilucidad si hubo «tratos de favor» por parte de la Universidad Complutense
Begoña Gómez, en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid para dilucidad si hubo «tratos de favor» por parte de la Universidad Complutense JAVIER LIZÓN | EFE

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno argumenta que el 11 de septiembre ya tenía agendado otro señalamiento en Tenerife

27 ago 2025 . Actualizado a las 19:03 h.

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido al juez de Madrid Juan Carlos Peinado que suspenda la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno que, en principio, estaba prevista para el

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 82% dto.
SOLO HOY 12€/año Sin permanencia Suscríbete