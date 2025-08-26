Los reyes visitarán el jueves las zonas afectadas por los incendios en Galicia

Felipe VI durante su visita el pasado día 17 al cuartel general de la UME Mº de Defensa | EFE

Los reyes visitarán a partir de mañana, miércoles, las principales zonas afectadas por los graves incendios forestales de las últimas semanas, entre ellas el próximo jueves las de Galicia, según ha informado este martes la Casa del Rey.

Felipe VI y Letizia se desplazarán el miércoles a Castilla y León, donde visitarán el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y el Parque de Las Médulas (León). Y está previsto que el viernes estén también en Extremadura.

Su intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

El rey se ha mantenido en todo momento informado de la situación provocada por los graves incendios que han arrasado amplias extensiones de terreno en varias comunidades autónomas en contacto tanto con el Gobierno como con los presidentes autonómicos de estas regiones. Asimismo, el pasado 17 de agosto visitó la sede de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer la labor que sus efectivos están realizando en la extinción de los incendios y para agradecer su esfuerzo.