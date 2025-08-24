Junts no apoyará los presupuestos de Illa por sus pactos con ERC y los comunes

Jordi Turull, este domingo durante una entrevista a Efe en Barcelona. Quique García | EFE

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, cerró la puerta a pactar los próximos presupuestos de la Generalitat con el PSC al entender que los compromisos adquiridos con ERC y comunes para la investidura de Salvador Illa «son incompatibles con lo que defiende Junts para la sociedad catalana». «Illa representa la desnacionalización de las instituciones catalanas. No podemos dar apoyo ni un cheque en blanco a políticas de estas. Somos la alternativa. Illa representa la antítesis de políticas que son más necesarias que nunca para la clase media», dijo Turull.

Salvador Illa alcanzó la presidencia de la Generalitat el 8 de agosto del 2024 tras firmar sendos pactos de investidura con ERC y comunes, si bien el Ejecutivo catalán ha prorrogado los presupuestos en vigor y confía en sacar adelante las cuentas para el 2026 con sus socios preferentes.

Para el secretario general de JxCat, es el propio PSC quien «cierra la puerta» a pactar con Junts tras sus acuerdos con ERC y comunes, y, concretamente, por asumir el posicionamiento de estos últimos en materia fiscal. «Nosotros defendemos cosas que dice el PSC, aunque acaban haciendo otras. Defendemos políticas de fiscalidad que ayuden a las clases medias, que hagan que Cataluña deje de ser un infierno fiscal, pero Illa ya ha dicho que no piensa bajar un solo impuesto. En estas cuestiones, Illa se pone al lado de los comunes. No es posible un acuerdo en este sentido», zanjó.

Sin rechistar

Turull también reprochó a Illa su falta de «mentalidad de Estado». «No hará nada que moleste a Madrid. No es un tema de querer o no, si no de qué se va a pactar. Si es pactar sobre las migajas, sin ningún tipo de ambición, nosotros no estaremos. No participaremos en una estética», indicó. «Los diputados del PSC en el Congreso están sin rechistar a las órdenes del PSOE. [Illa] No usa los 19 diputados que tiene para forzar situaciones mejores para Cataluña», agregó.