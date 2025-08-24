El alcalde socialista de Noblejas pone fin a su huelga de hambre para reclamar un instituto a Page y se recupera en casa

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, en el primer día de huelga Manu Reino | EFE

El alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez (PSOE), ha puesto fin a la huelga de hambre que inició el lunes para reclamar a la Junta de Comunidades la construcción de un instituto en esta localidad y se recupera en su domicilio.

Fuentes del entorno del alcalde han confirmado a Efe que Jiménez está ya en su casa y que se encuentra «bien, recuperándose, tranquilo».

El regidor municipal, que el viernes por la tarde, en su quinto día de huelga de hambre, aseguró ante los medios de comunicación que de momento no iba a hacer caso a su médico -que ya desde el jueves advertía de que su estado salud se había agravado y le recomendaba parar-, acudió al hospital al terminar la rueda de prensa convocada.

Allí comprobaron sus condiciones y «le mandaron reposo y a su casa», han explicado estas fuentes y han añadido que el alcalde «no está mal, sin sobresaltos y sin novedades, que es lo importante».

Jiménez, de 76 años, ha puesto fin a una huelga de hambre que comenzó el lunes para reclamar a la Junta un instituto para su localidad, cuyo decreto de creación fue aprobado por el Consejo de Gobierno en junio del 2011.

Si bien, está previsto que la lucha de Noblejas continúe porque el equipo de Gobierno avanzó el viernes que se llevarán a cabo concentraciones y movilizaciones frente a la sede del Gobierno regional y la Consejería de Educación.

Protestas que aún no tienen un calendario definido, pero sobre las que previsiblemente comenzarán a trabajar «la semana que viene», han indicado fuentes municipales.¡